Близько півсотні євродепутатів підписали лист про бойкот ЧС-2018 у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Депутати Європейського парламенту підписали лист із закликом до урядів країн ЄС оголосити дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу, який пройде влітку цього року на території Росії. Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Наразі 46 членів Європейського парламенту підписали лист, адресований усім урядам ЄС, із закликом до дипломатичного бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії” — йдеться в повідомленні.
У листі депутати називають атаку у Солсбері останньою главою знущань президента РФ Володимира Путіна з європейських цінностей.
“Поки Путін незаконно окупує Крим, тримає українських політв’язнів і підтримує війну в Східній Україні, ми не можемо вдавати, що господар цього турніру — наш гостинний сусід”, — йдеться в листі.
Як повідомляв УНН, низка країн світу запланували урядовий бойкот майбутнього чемпіонату світу з футболу в Росії.
46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 апреля 2018 г.