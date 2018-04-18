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Близько півсотні євродепутатів підписали лист про бойкот ЧС-2018 у Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Депутати Європейського парламенту підписали лист із закликом до урядів країн ЄС оголосити дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу, який пройде влітку цього року на території Росії. Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Близько півсотні євродепутатів підписали лист про бойкот ЧС-2018 у Росії

“Наразі 46 членів Європейського парламенту підписали лист, адресований усім урядам ЄС, із закликом до дипломатичного бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії” — йдеться в повідомленні.

У листі депутати називають атаку у Солсбері останньою главою знущань президента РФ Володимира Путіна з європейських цінностей.

“Поки Путін незаконно окупує Крим, тримає українських політв’язнів і підтримує війну в Східній Україні, ми не можемо вдавати, що господар цього турніру — наш гостинний сусід”, — йдеться в листі.

Як повідомляв УНН, низка країн світу запланували урядовий бойкот майбутнього чемпіонату світу з футболу в Росії.

46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 апреля 2018 г.

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