Биткоин установил исторический рекорд, преодолев барьер в 91 тыс. долларов

Сегодня биткоин достиг нового рубежа - 91 000 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk, пишет УНН.

Детали

Как указывает Bitcoin Magazine.nl, такой вехи курс криптовалюты достиг, несмотря на публикацию отчета об индексе потребительских цен США (CPI), который показывает рост инфляции на 2,6%.

Указано, что несмотря на экономическое давление, биткоин остается сильным. За последние 24 часа цена выросла на 6,6%. Преодоление барьера в 91 000 долларов США считается большим достижением. Сообщается, что это произошло впервые в истории.

Аналитики ожидают, что биткоин может достичь 100 000 долларов до инаугурации Трампа.

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