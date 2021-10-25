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У побережья Канады горел контейнеровоз с химикатами: экипаж эвакуировали

Киев • УНН

 • 28616 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Канадская береговая охрана и Объединенный спасательно-координационный центр (JRCC) в Британской Колумбии эвакуировали членов экипажа с контейнеровоза, стоящего на якоре у острова Виктория (Канада), после того, как в субботу на борту судна начался пожар, передает УНН со ссылкой на CBC и Reuters.

У побережья Канады горел контейнеровоз с химикатами: экипаж эвакуировали

Детали

Береговая охрана сообщила, что около 11:00 утра по тихоокеанскому времени получила сообщение о возгорании двух поврежденных контейнеров на судне MV Zim Kingston, которое направлялось в Ванкувер. По состоянию на 22:50 на судне, которое находится примерно в восьми километрах от берега, было 10 горящих контейнеров.

Пожар остановили

Пожар “похоже, удалось локализовать”, сообщила в воскресенье управляющая компания судном. Кипрская компания Danaos Shipping Co. добавила, что для обеспечения безопасного возвращения экипажа судна были привлечены агентство по тушению пожара — американскую компания Resolve Marine Group.

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В субботу береговая охрана заявила, что само судно не горит.

По словам представителя JRCC, 16 членов экипажа были доставлены на пирс Огден Пойнт в Виктории. Пятеро других, включая капитана, остались на борту по собственному желанию для борьбы с огнем.

“На мели Констанс в пределах одной (морской) миле от берега стоит на якоре контейнеровоза Zim Kingston установлена ​​зона чрезвычайной ситуации”, — говорится в сообщении на сайте навигационных предупреждений Береговой охраны в субботу вечером. “Судно горит и выбрасывает токсичный газ”. Там также предупреждалось, недалеко плавают два контейнера, упали.

The fire on the #ZimKingston has been stabilized. Depending on weather tomorrow, hazardous materials firefighters will board the ship to fight any remaining fires and ensure the fire is out. pic.twitter.com/IKIhY5Ayrm

— Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

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