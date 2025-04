У побережья Канады горел контейнеровоз с химикатами: экипаж эвакуировали

Детали

Береговая охрана сообщила, что около 11:00 утра по тихоокеанскому времени получила сообщение о возгорании двух поврежденных контейнеров на судне MV Zim Kingston, которое направлялось в Ванкувер. По состоянию на 22:50 на судне, которое находится примерно в восьми километрах от берега, было 10 горящих контейнеров.

Пожар остановили

Пожар “похоже, удалось локализовать”, сообщила в воскресенье управляющая компания судном. Кипрская компания Danaos Shipping Co. добавила, что для обеспечения безопасного возвращения экипажа судна были привлечены агентство по тушению пожара — американскую компания Resolve Marine Group.

В субботу береговая охрана заявила, что само судно не горит.

По словам представителя JRCC, 16 членов экипажа были доставлены на пирс Огден Пойнт в Виктории. Пятеро других, включая капитана, остались на борту по собственному желанию для борьбы с огнем.

“На мели Констанс в пределах одной (морской) миле от берега стоит на якоре контейнеровоза Zim Kingston установлена ​​зона чрезвычайной ситуации”, — говорится в сообщении на сайте навигационных предупреждений Береговой охраны в субботу вечером. “Судно горит и выбрасывает токсичный газ”. Там также предупреждалось, недалеко плавают два контейнера, упали.

The fire on the #ZimKingston has been stabilized. Depending on weather tomorrow, hazardous materials firefighters will board the ship to fight any remaining fires and ensure the fire is out. pic.twitter.com/IKIhY5Ayrm

— Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021