Біля узбережжя Канади палав контейнеровоз з хімікатами: екіпаж евакуювали

Деталі

Берегова охорона повідомила, що близько 11 години ранку за тихоокеанським часом отримала повідомлення про загорання двох пошкоджених контейнерів на судні MV Zim Kingston, яке прямувало в Ванкувер. Станом на 22:50 на судні, яке знаходиться приблизно у восьми кілометрах від берега, було 10 палаючих контейнерів.

Пожежу зупинили

Пожежу "схоже, вдалося локалізувати", повідомила в неділю компанія, що управляє судном. Кіпрська компанія Danaos Shipping Co. додала, що для забезпечення безпечного повернення екіпажу судна було залучено агентство з гасіння пожежі - американську компанія Resolve Marine Group.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В японський порт зайшов танкер з мертвим китом на "носі"

У суботу берегова охорона заявила, що саме судно не горить.

За словами представника JRCC, 16 членів екіпажу були доставлені на пірс Огден Пойнт в Вікторії. П'ятеро інших, включаючи капітана, залишилися на борту за власним бажанням для боротьби з вогнем.

"На мілині Констанс в межах однієї (морської) милі від берега стоїть на якорі контейнеровоза Zim Kingston встановлена ​​зона надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні на сайті навігаційних попереджень Берегової охорони в суботу ввечері. "Судно горить і викидає токсичний газ". Там також попереджалося, що неподалік плавають два контейнера, що впали.

The fire on the #ZimKingston has been stabilized. Depending on weather tomorrow, hazardous materials firefighters will board the ship to fight any remaining fires and ensure the fire is out. pic.twitter.com/IKIhY5Ayrm

— Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021