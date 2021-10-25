Біля узбережжя Канади палав контейнеровоз з хімікатами: екіпаж евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Канадська берегова охорона і Об'єднаний рятувально-координаційний центр (JRCC) в Британській Колумбії евакуювали членів екіпажу з контейнеровоза, що стоїть на якорі біля острова Вікторія (Канада), після того, як в суботу на борту судна почалася пожежа, передає УНН із посиланням на CBC та Reuters.
Деталі
Берегова охорона повідомила, що близько 11 години ранку за тихоокеанським часом отримала повідомлення про загорання двох пошкоджених контейнерів на судні MV Zim Kingston, яке прямувало в Ванкувер. Станом на 22:50 на судні, яке знаходиться приблизно у восьми кілометрах від берега, було 10 палаючих контейнерів.
Пожежу зупинили
Пожежу "схоже, вдалося локалізувати", повідомила в неділю компанія, що управляє судном. Кіпрська компанія Danaos Shipping Co. додала, що для забезпечення безпечного повернення екіпажу судна було залучено агентство з гасіння пожежі - американську компанія Resolve Marine Group.
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У суботу берегова охорона заявила, що саме судно не горить.
За словами представника JRCC, 16 членів екіпажу були доставлені на пірс Огден Пойнт в Вікторії. П'ятеро інших, включаючи капітана, залишилися на борту за власним бажанням для боротьби з вогнем.
"На мілині Констанс в межах однієї (морської) милі від берега стоїть на якорі контейнеровоза Zim Kingston встановлена зона надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні на сайті навігаційних попереджень Берегової охорони в суботу ввечері. "Судно горить і викидає токсичний газ". Там також попереджалося, що неподалік плавають два контейнера, що впали.
The fire on the #ZimKingston has been stabilized. Depending on weather tomorrow, hazardous materials firefighters will board the ship to fight any remaining fires and ensure the fire is out. pic.twitter.com/IKIhY5Ayrm— Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021