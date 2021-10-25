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Біля узбережжя Канади палав контейнеровоз з хімікатами: екіпаж евакуювали

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Канадська берегова охорона і Об'єднаний рятувально-координаційний центр (JRCC) в Британській Колумбії евакуювали членів екіпажу з контейнеровоза, що стоїть на якорі біля острова Вікторія (Канада), після того, як в суботу на борту судна почалася пожежа, передає УНН із посиланням на CBC та Reuters. 

Біля узбережжя Канади палав контейнеровоз з хімікатами: екіпаж евакуювали

Деталі

Берегова охорона повідомила, що близько 11 години ранку за тихоокеанським часом отримала повідомлення про загорання двох пошкоджених контейнерів на судні MV Zim Kingston, яке прямувало в Ванкувер. Станом на 22:50 на судні, яке знаходиться приблизно у восьми кілометрах від берега, було 10 палаючих контейнерів.

Пожежу зупинили

Пожежу "схоже, вдалося локалізувати", повідомила в неділю компанія, що управляє судном. Кіпрська компанія Danaos Shipping Co. додала, що для забезпечення безпечного повернення екіпажу судна було залучено агентство з гасіння пожежі - американську компанія Resolve Marine Group.

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У суботу берегова охорона заявила, що саме судно не горить.

За словами представника JRCC, 16 членів екіпажу були доставлені на пірс Огден Пойнт в Вікторії. П'ятеро інших, включаючи капітана, залишилися на борту за власним бажанням для боротьби з вогнем.

"На мілині Констанс в межах однієї (морської) милі від берега стоїть на якорі контейнеровоза Zim Kingston встановлена ​​зона надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні на сайті навігаційних попереджень Берегової охорони в суботу ввечері. "Судно горить і викидає токсичний газ". Там також попереджалося, що неподалік плавають два контейнера, що впали.

The fire on the #ZimKingston has been stabilized. Depending on weather tomorrow, hazardous materials firefighters will board the ship to fight any remaining fires and ensure the fire is out. pic.twitter.com/IKIhY5Ayrm

— Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

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