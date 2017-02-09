У метро в Париже произошло сильное задымление, пассажиров эвакуируют

По словам представителя полиции, произошел технический инцидент. Он подчеркнул, что на станции не было взрыва или террористической атаки.

В офисе оператора метро ​​подтвердили информацию о техническом сбое. Также сообщили, что из-за него движение поездов на линии частично прекращено.