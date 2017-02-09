У метро в Париже произошло сильное задымление, пассажиров эвакуируют
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Париже, на станции метро произошло сильное задымление, из-за возгорания электропроводки, сообщает УНН со ссылкой на Reuters .
По словам представителя полиции, произошел технический инцидент. Он подчеркнул, что на станции не было взрыва или террористической атаки.
В офисе оператора метро подтвердили информацию о техническом сбое. Также сообщили, что из-за него движение поездов на линии частично прекращено.