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У берегов Мексики столкнулись два круизных лайнера

У берегов Мексики столкнулись два круизных лайнера

Киев  •  УНН

 • 11530 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Два круизных судна, принадлежащих одной компании, столкнулись во время маневра в порту на восточном побережье Мексики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Два судна - Carnival Glory и Carnival Legend - столкнулись в пятницу в порту Косумель в Мексике", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел, когда одно судно стояло в порту, а второе двигалось. В результате происшествия ранения получил один пассажир.

В компании, которой принадлежат оба лайнера, отметили, что проводят оценку причиненного ущерба, а также определяют пригодность судов к дальнейшим морских перевозок.

Напомним, в Мексике пять человек погибли из-за утечки аммиака из автоцистерны.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019

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