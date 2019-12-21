У берегов Мексики столкнулись два круизных лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Два круизных судна, принадлежащих одной компании, столкнулись во время маневра в порту на восточном побережье Мексики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Два судна - Carnival Glory и Carnival Legend - столкнулись в пятницу в порту Косумель в Мексике", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел, когда одно судно стояло в порту, а второе двигалось. В результате происшествия ранения получил один пассажир.
В компании, которой принадлежат оба лайнера, отметили, что проводят оценку причиненного ущерба, а также определяют пригодность судов к дальнейшим морских перевозок.
Напомним, в Мексике пять человек погибли из-за утечки аммиака из автоцистерны.
Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019