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Біля берегів Мексики зіткнулися два круїзні лайнери

Біля берегів Мексики зіткнулися два круїзні лайнери

Київ • УНН

 • 11535 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Два круїзні судна, що належать одній компанії, зіткнулися під час маневру в порту на східному узбережжі Мексики. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"Два судна - Carnival Glory та Carnival Legend - зіткнулися в п'ятницю в порту Косумель у Мексиці", - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався, коли одне судно стояло у порту, а друге рухалося. Внаслідок пригоди поранення дістав один пасажир.

У компанії, якій належать обидва лайнери, зазначили, що провадять оцінку заподіяної шкоди, а також визначають придатність суден до подальших морських перевезень.

Нагадаємо, у Мексиці п'ятеро людей загинули через витік аміаку з автоцистерни.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019

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