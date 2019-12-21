Біля берегів Мексики зіткнулися два круїзні лайнери
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Два круїзні судна, що належать одній компанії, зіткнулися під час маневру в порту на східному узбережжі Мексики. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Два судна - Carnival Glory та Carnival Legend - зіткнулися в п'ятницю в порту Косумель у Мексиці", - йдеться у повідомленні.
Інцидент стався, коли одне судно стояло у порту, а друге рухалося. Внаслідок пригоди поранення дістав один пасажир.
У компанії, якій належать обидва лайнери, зазначили, що провадять оцінку заподіяної шкоди, а також визначають придатність суден до подальших морських перевезень.
Нагадаємо, у Мексиці п'ятеро людей загинули через витік аміаку з автоцистерни.
Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019