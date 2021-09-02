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Белорусские силовики на границах вынуждали мигрантов уйти на литовскую сторону

Белорусские силовики на границах вынуждали мигрантов уйти на литовскую сторону

Киев  •  УНН

 • 22746 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter опубликовал видео, в котором белорусские силовики в балаклавах и со щитами вынуждают уйти на литовскую сторону нескольких мигрантов, передает УНН.

Цитата

“Этот короткий видеоролик доказывает жестокое и дерзкое обращение с мигрантами со стороны властей Беларуси. Их заманили в страну как туристов, а теперь насильно вытесняют на территорию Евросоюза. Они слишком поздно осознают этот обман”, — написал Линкявичюс.

Детали

Видео было снято литовскими пограничниками. На самом видео автор заявляет, что белорусские силовики в балаклавах и со щитами вынуждают уйти на литовскую сторону нескольких мигрантов. При этом они стучат по щитам и командуют: “Вперед!”.

This short video shot by #Lithuania’s border guards proves the brutal, audacious treatment of migrants by #Belarus officials. They have been lured into the country as tourists and are now forcefuly being pushed into #EU territory. They do realize that scam too late. pic.twitter.com/6nF1wq7l9P

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2021

Добавим

Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы. Так, 18 августа сообщалось, что белорусские пограничники, сопровождавшие группу из 35 нелегальных мигрантов, которые намеревались проникнуть на территорию Литвы, нарушили границу.

После того, как 12 белорусских пограничников нелегально пересекли литовскую границу, Министерство иностранных дел Литвы вручило Минску ноту.

Тем временем, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Польшу и Латвию помочь мигрантам, оказавшимся в "ловушке" на границе с Беларусью.

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