Білоруські силовики на кордонах змушували мігрантів піти на литовську сторону

Цитата

“Цей короткий відеоролик доводить жорстоке і зухвале поводження з мігрантами з боку влади Білорусі. Їх заманили в країну як туристів, а тепер насильно витісняють на територію Євросоюзу. Вони занадто пізно усвідомлюють цей обман”, — написав Лінкявічюс.

Деталі

Відео було знято литовськими прикордонниками. На самому відео автор заявляє, що білоруські силовики в балаклавах і зі щитами змушують піти на литовську сторону декількох мігрантів. При цьому вони стукають по щитах і командують: “Вперед!”.

This short video shot by #Lithuania ’s border guards proves the brutal, audacious treatment of migrants by #Belarus officials. They have been lured into the country as tourists and are now forcefuly being pushed into #EU territory. They do realize that scam too late. pic.twitter.com/6nF1wq7l9P

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, +2021

Додамо

Литва звинувачує білоруських прикордонників в порушенні кордону. Так, 18 серпня повідомлялося, що білоруські прикордонники, які супроводжували групу з 35 нелегальних мігрантів, які мали намір проникнути на територію Литви, порушили кордон.

Після того, як 12 білоруських прикордонників нелегально перетнули литовський кордон, Міністерство закордонних справ Литви вручило Мінську ноту.



Тим часом, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав Польщу і Латвію допомогти мігрантам, які опинилися в “пастці” на кордоні з Білоруссю.