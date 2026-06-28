Беспилотники рф атаковали Черниговщину - трое раненых, повреждены больница и школа
Киев • УНН
Вечером 27 июня российские войска массированно атаковали Черниговскую область беспилотниками. Пострадали трое человек, повреждены медицинское и образовательное учреждения, частные дома и автомобиль.
27 июня российские войска массированно атаковали Черниговскую область дронами. В областном центре пострадали три человека, повреждены медицинское и образовательное учреждения, частные дома и автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
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Вчера вечером в результате атаки на Чернигов пострадали три человека. 48-летняя женщина и 72-летний мужчина, пенсионер, находятся в больнице с осколочными ранениями. Ещё один мужчина также пострадал, однако от госпитализации отказался.
В результате удара в областном центре повреждены медицинское и образовательное учреждения, а также частные дома и автомобиль.
Кроме того, из-за удара FPV-дроном по селу в Корюковской общине повреждено жильё.
Кроме того, вечером FPV-дроны атаковали автозаправку в Семёновке. Также российские войска нанесли удар дроном типа "Герань" по АЗС в Репкинской общине.
"Герани" атаковали и Городню, где в результате удара загорелся дом.
А ночью в Корюковке был нанесён удар по одному из предприятий. Также в течение суток враг бил по энергообъектам на Черниговщине.
Напомним
В воскресенье российский дрон попал в фасад многоквартирного дома в Киевском районе Харькова на уровне 10 этажа. 59-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, медики оказали ей помощь.