Белый дом проведет новый ужин для корреспондентов после стрельбы на предыдущем мероприятии

Белый дом планирует провести новый ужин для корреспондентов в Вашингтоне 24 июля после того, как нынешнее мероприятие в апреле было прервано из-за стрельбы. Об этом сообщила Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA), передает Reuters, пишет УНН.

Ежегодный ужин, который традиционно собирает журналистов, политиков и представителей администрации США, в этот раз пройдет в меньшем формате. Предыдущее мероприятие в конце апреля было сорвано после того, как вооруженный мужчина прорвался через контрольно-пропускной пункт и открыл огонь вблизи зала, где проходил ужин.

Прокуратура заявила, что нападавший во время ужина в Вашингтоне ранил агента Секретной службы

На тот момент в помещении находились около 2500 человек, среди которых был и президент США Дональд Трамп. Подозреваемому в нападении, в частности, предъявили обвинение в покушении на президента.

Это мероприятие является заявлением о том, что насилию нет места в американском обществе, и что свободная пресса не будет запугана до молчания