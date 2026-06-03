Белый дом проведет новый ужин для корреспондентов после стрельбы на предыдущем мероприятии
Киев • УНН
Белый дом проведет новый ужин корреспондентов 24 июля после срыва апрельского мероприятия из-за стрельбы. Дональд Трамп подтвердил свое участие в событии.
Белый дом планирует провести новый ужин для корреспондентов в Вашингтоне 24 июля после того, как нынешнее мероприятие в апреле было прервано из-за стрельбы. Об этом сообщила Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA), передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Ежегодный ужин, который традиционно собирает журналистов, политиков и представителей администрации США, в этот раз пройдет в меньшем формате. Предыдущее мероприятие в конце апреля было сорвано после того, как вооруженный мужчина прорвался через контрольно-пропускной пункт и открыл огонь вблизи зала, где проходил ужин.
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На тот момент в помещении находились около 2500 человек, среди которых был и президент США Дональд Трамп. Подозреваемому в нападении, в частности, предъявили обвинение в покушении на президента.
Трамп подтвердил участие
Это мероприятие является заявлением о том, что насилию нет места в американском обществе, и что свободная пресса не будет запугана до молчания
Президент США заявил, что примет участие в новом мероприятии. В WHCA подчеркнули, что проведение ужина станет демонстрацией поддержки свободы слова и журналистской деятельности.
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