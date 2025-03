Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре

Детали

Президент Байден объявил о 24 ключевых назначениях в советы Президентского комитета по вопросам искусств и гуманитарных наук. Сопредседателем стала Стефани Джерманотта, известная как Леди Гага. В заявлении пресс-службы Белого дома отмечается, что она одна из самых продаваемых и награжденных женщин-музыкантов в истории. Известная актриса, икона моды, женщина, вошедшая в список самых влиятельных мира по версии Forbes и в список 100 самых влиятельных людей мира по версии TIME.

Цитата

"Леди Гага известна своей филантропией и устойчивой поддержкой прав и психического здоровья ЛГБТКИ+. Она путешествовала с президентом Байденом, чтобы поддержать кампанию It's On Us. В начале пандемии в 2020 году выступила куратором телевизионного концерта в пользу Фонда солидарного реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения, который помог собрать более 128 миллионов долларов. Вместе со своей матерью Синтией Германоттой основала и возглавляет фонд Born This Way Foundation, который поддерживает психическое здоровье молодых людей и работает с ними над построением более доброго и смелого мира"

Кроме Леди Гаги сопредседателем комитета был назначен продюсер Брюс Коэн. Членами комитета среди прочих стали актеры Джордж Клуни, Дженнифер Гарнер и телевизионная сценаристка и продюсер Марта Кауфман.

Справочно

Президентский комитет по искусству и гуманитарным наукам США был основан в 1982 году исполнительным распоряжением для консультирования президента по культурной политике. Первая леди исторически была почетным председателем Комитета, который состоит из членов, назначенных президентом. Члены частного комитета включают выдающихся художников, ученых и филантропов, которые продемонстрировали серьезную приверженность искусству и гуманитарным наукам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Друзья Украины от Джонсона до Леди Гаги: кого из мировых лидеров и знаменитостей объединила поддержка Украины