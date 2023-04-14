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Байден призначив Леді Гагу співголовою комітету з культури

Байден призначив Леді Гагу співголовою комітету з культури

Київ • УНН

 • 764800 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент США Джо Байден призначив співачку й акторку Леді Гагу співголовою президентського комітету з питань культури та мистецтва. Членами комітету серед інших стали актори Джордж Клуні, Дженніфер Гарнер і телевізійна сценаристка та продюсерка Марта Кауфман, пише УНН з посиланням на сайт Білого дому.

Деталі

Президент Байден оголосив про 24 ключові призначення до рад Президентського комітету з питань мистецтв та гуманітарних наук. Співголовою стала Стефані Джерманотта, відома як Леді Гага. У заяві пресслужби Білого дому зазначається, що вона одна з найбільш продаваних і нагороджених жінок-музикантів в історії. Відома актриса, ікона моди, жінка, що увійшла до списку найвпливовіших світу за версією Forbes і до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією TIME.

Цитата

"Леді Гага відома своєю філантропією та стійкою підтримкою прав та психічного здоров'я ЛГБТКІ+. Вона подорожувала з президентом Байденом, щоб підтримати кампанію It's On Us. На початку пандемії у 2020 році виступила куратором телевізійного концерту на користь Фонду солідарного реагування на COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров'я, який допоміг зібрати понад 128 мільйонів доларів. Разом зі своєю матір'ю Синтією Германоттою заснувала та очолює фонд Born This Way Foundation, який підтримує психічне здоров'я молодих людей та працює з ними над побудовою добрішого та сміливішого світу"

Крім Леді Гаги співголовою комітету було призначено продюсера Брюса Коена. Членами комітету серед інших стали актори Джордж Клуні, Дженніфер Гарнер і телевізійна сценаристка та продюсерка Марта Кауфман.

Довідково

Президентський комітет з мистецтва та гуманітарних наук США був заснований у 1982 році виконавчим розпорядженням для консультування президента з культурної політики. Перша леді історично була почесним головою Комітету, який складається з членів, призначених Президентом. Члени приватного комітету включають видатних митців, науковців і філантропів, які продемонстрували серйозну відданість мистецтву та гуманітарним наукам. 

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