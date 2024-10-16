Байден планирует созвать «европейскую четверку» во время визита в Германию на этой неделе - CNN
Киев • УНН
Президент США Джо Байден ожидает возобновить встречу с лидерами Германии, Франции и Великобритании в Берлине. Встреча была отменена на прошлой неделе из-за урагана «Милтон» и должна была включать обсуждение поддержки Украины.
CNN узнало о планах на встречу с лидерами Германии, Франции и Великобритании во время визита в Берлин президента США Джо Байдена, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
«Президент Джо Байден, как ожидается, возродит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине на этой неделе», по словам трех западных чиновников, знакомых с ситуацией, на фоне того, как ведущие поставщики оружия Украине рассматривают будущую поддержку,
Четыре лидера, как указано, планировали встретиться на прошлой неделе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе «Рамштайн», встреча была отменена, когда Байден отложил свою зарубежную поездку из-за урагана «Милтон», надвигавшегося на юго-восток США.
Байден пообещал перенести поездку в Германию, но перспективы встречи так называемого European Quad («европейскую четверку»), как отмечается, были непонятны.
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