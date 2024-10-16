Байден планує скликати "європейську четвірку" під час візиту до Німеччини цього тижня - CNN
Київ • УНН
CNN дізналося про плани на зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії під час візиту до Берліна президента США Джо Байдена. Зустріч була скасована минулого тижня через ураган "Мілтон" і мала включати обговорення підтримки України.
CNN дізналося про плани на зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії під час візиту до Берліна президента США Джо Байдена, пише УНН.
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"Президент Джо Байден, як очікується, відродить зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні цього тижня", за словами трьох західних чиновників, знайомих із ситуацією, на тлі того, як провідні постачальники зброї Україні розглядають майбутню підтримку,
Чотири лідери, як вказано, планували зустрітися минулого тижня з Президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі "Рамштайн", зустріч була скасована, коли Байден відклав свою закордонну поїздку через ураган "Мілтон", що насувався на південний схід США.
Байден пообіцяв перенести поїздку до Німеччини, але перспективи зустрічі так званого European Quad ("європейської четвірки"), як зауважується, були незрозумілі.
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