Автомобильных очередей на границе с Польшей нет, - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 8:00 субботы на границе Украины и Польши не зафиксировано автомобильных очередей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В других пунктах пропуска на западной границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой по состоянию на 8:00 также не было очередей из автомобилей.
Напомним, из-за непогоды ограничения на движение транспорта до сих пор действуют в шести областях.