Австралия ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство иностранных дел и торговли Австралии решило ввести санкции против четырех российских компаний и одного человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт ведомства.
Детали
Информируют, что ограничительные меры приняли за строительство и эксплуатацию российскими оккупантами железнодорожной части крымского моста. В заявлении министерства иностранных дел и торговли не уточняется названий пидпиемств, по которым были введении санкции.
Глава министерства Мариз Пэйн отметила, что ограничительные меры установлены в координации с Канадой, которая также ввела санкции против России.
Напомним
Канада вввела санкции против двух физических лиц и четырех предприятий России из-за оккупации Крыма.