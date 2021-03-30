Австралія ввела санкції проти Росії через будівництво Кримського мосту

Деталі

Інформують, що обмежувальні заходи прийняли через будівництво та експлуатацію російськими окупантами залізничної частини Кримського мосту. В заяві міністерства закордонних справ і торгівлі не уточнюється назв підпиємств, щодо яких були запровадженні санкції.

Глава міністерства Маріз Пейн зазначила, що обмежувальні заходи встановлені в координації з Канадою, яка також ввела санкції проти Росії.

Нагадаємо

Канада вввела санкції проти двох фізичних осіб та чотирьох підприємств через окупацію Криму.