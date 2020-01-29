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Авиакатастрофа в Афганистане: названа причина падения самолета ВВС США

Киев • УНН

 • 60209 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Причиной катастрофы американского военного самолета в афганской провинции Газни стали технические проблемы. Об этом, как сообщил афганский телеканал 1TV, заявил в среду представитель Управления гражданской авиации Афганистана, передает УНН.

Авиакатастрофа в Афганистане: названа причина падения самолета ВВС США

По словам директора подразделения по контролю за воздушным движением этого Управления Гулама Масума, американский военный борт “разбился из-за отказа двигателя”. Он также указал, что “пилот самолета пытался совершить аварийную посадку в аэропорту города Шарана, административном центре провинции Пактика, граничащей с Газни”.

Масум отметил, что сотрудники Управления гражданской авиации “находились в контакте с пилотом самолета с самого начала возникновения проблем на борту и направляли его в близлежащий аэропорт”.

В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной движению “Талибан” территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию. Позднее телеканал TOLOnews сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды.

AFGHANISTAN: Airliner crash originally reported by Afghan media now appears to be a USAF aircraft. Footage tweeted by @TGhazniwal clearly shows the USAF logo on the fuselage. pic.twitter.com/KVeeKVYbot

— Conflict News (@Conflicts) January 27, 2020

“Талибан” взял на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что он принадлежит ВВС США и что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

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