Авиакатастрофа в Афганистане: названа причина падения самолета ВВС США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Причиной катастрофы американского военного самолета в афганской провинции Газни стали технические проблемы. Об этом, как сообщил афганский телеканал 1TV, заявил в среду представитель Управления гражданской авиации Афганистана, передает УНН.
По словам директора подразделения по контролю за воздушным движением этого Управления Гулама Масума, американский военный борт “разбился из-за отказа двигателя”. Он также указал, что “пилот самолета пытался совершить аварийную посадку в аэропорту города Шарана, административном центре провинции Пактика, граничащей с Газни”.
Масум отметил, что сотрудники Управления гражданской авиации “находились в контакте с пилотом самолета с самого начала возникновения проблем на борту и направляли его в близлежащий аэропорт”.
В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной движению “Талибан” территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию. Позднее телеканал TOLOnews сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды.
AFGHANISTAN: Airliner crash originally reported by Afghan media now appears to be a USAF aircraft. Footage tweeted by @TGhazniwal clearly shows the USAF logo on the fuselage. pic.twitter.com/KVeeKVYbot— Conflict News (@Conflicts) January 27, 2020
“Талибан” взял на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что он принадлежит ВВС США и что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.