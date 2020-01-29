Авіакатастрофа в Афганістані: названо причину падіння літака ВПС США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Причиною катастрофи американського військового літака в афганській провінції Газні стали технічні проблеми. Про це, як повідомив афганський телеканал 1TV, заявив в середу представник Управління цивільної авіації Афганістану, передає УНН.
За словами директора підрозділу з контролю за повітряним рухом цього Управління Гулама Масума, американський військовий борт “розбився через відмову двигуна”. Він також вказав, що “пілот літака намагався здійснити аварійну посадку в аеропорту міста Шарана, адміністративному центрі провінції Пактіка, що межує з Газні”.
Масум зазначив, що співробітники Управління цивільної авіації “перебували в контакті з пілотом літака з самого початку виникнення проблем на борту і направляли його в прилеглий аеропорт”.
У понеділок вранці в центральній провінції Газні на підконтрольній руху “Талібан” території розбився літак. Спочатку повідомлялося, що це був цивільний лайнер авіакомпанії Ariana Afghan Airlines, який летів з Герата в Кабул, але національний авіаперевізник спростував цю інформацію. Пізніше телеканал TOLOnews повідомив, що літак, судячи з розпізнавальних знаків, належав ВПС США. На місце катастрофи був направлений афганський спецназ і рятувальні загони.
AFGHANISTAN: Airliner crash originally reported by Afghan media now appears to be a USAF aircraft. Footage tweeted by @TGhazniwal clearly shows the USAF logo on the fuselage. pic.twitter.com/KVeeKVYbot— Conflict News (@Conflicts) January 27, 2020
“Талібан” узяв на себе відповідальність за аварію літака. Таліби заявили також, що він належить ВПС США і що серед загиблих було декілька офіцерів ЦРУ.