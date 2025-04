Авіакатастрофа в Афганістані: бойовики "Талібану" заявили, що збили американський літак

У заяві “Талібану”, йдеться про те, що літак перевозив американських військових, включаючи високопоставлених офіцерів. Всі, хто знаходилися на борту літака загинули.

Раніше представники адміністрації провінції Газні заявили, що зазнав аварії пасажирський літак, який належить афганській авіакомпанії Ariana Airlines. Однак представники авіакомпанії заявили, що обидва її рейси, що виконувалися 27 січня, благополучно прибули до пунктів призначення.

Пізніше представники адміністрації провінції Газні повідомили, що літак, який зазнав катастрофи, належить іноземній компанії. З’явилися припущення, що літак був вузлом зв’язку та ретранслятором ВПС США Bombardier E-11A. Зокрема, про це повідомляла в своєму Telegram-каналі Conflict Intelligence Team на основі аналізу відео, яке, як стверджувалося, було знято на місці падіння літака. Справжність відео не підтверджена.

При цьому високопоставлене військове джерело в Кабулі повідомило Reuters, що літак, який впав в Газні, не належить ні США, ні НАТО.

AFGHANISTAN: Airliner crash originally reported by Afghan media now appears to be a USAF aircraft. Footage tweeted by @TGhazniwal clearly shows the USAF logo on the fuselage. pic.twitter.com/KVeeKVYbot

— Conflict News (@Conflicts) January 27, 2020

Офіційна представниця Центрального командування збройних сил США Бет Ріордан заявила Associated Press, що американські військові експерти перевіряють повідомлення про катастрофу літака в Афганістані. При цьому вона підкреслила, що невідомо, кому належав літак, що впав. Коментувати заяви “Талібану” Ріордан відмовилася.