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Авиакатастрофа в Афганистане: боевики "Талибана" заявили, что сбили американский самолет

Киев • УНН

 • 44990 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Движение “Талибан” объявил, что сбил самолет в провинции Газни в центральной части Афганистана, сообщает Reuters, передает УНН.

Авиакатастрофа в Афганистане: боевики "Талибана" заявили, что сбили американский самолет

В заявлении “Талибана”, говорится, что самолет перевозил американских военных, включая высокопоставленных офицеров. Все находившиеся на борту самолета погибли.

Ранее представители администрации провинции Газни заявили, что потерпел крушение пассажирский самолет, принадлежащей афганской авиакомпании Ariana Airlines. Однако представители авиакомпании заявили, что оба ее рейса, выполнявшиеся 27 января, благополучно прибыли в пункты назначения.

Позже представители администрации провинции Газни сообщили, что самолет, потерпевший крушение, принадлежит иностранной компании. Появились предположения, что самолет был узлом связи и ретранслятором ВВС США Bombardier E-11A. В частности, об этом сообщала в своем Telegram-канале Conflict Intelligence Team на основе анализа видео, которое, как утверждалось, были сняты на месте падения самолета. Подлинность видео не подтверждена.

При этом высокопоставленный военный источник в Кабуле сообщил Reuters, что самолет, упавший в Газни, не принадлежит ни США, ни НАТО.

AFGHANISTAN: Airliner crash originally reported by Afghan media now appears to be a USAF aircraft. Footage tweeted by @TGhazniwal clearly shows the USAF logo on the fuselage. pic.twitter.com/KVeeKVYbot

— Conflict News (@Conflicts) January 27, 2020

Официальный представительница Центрального командования вооруженных сил США Бет Риордан заявила Associated Press, что американские военные эксперты проверяют сообщение о катастрофе самолета в Афганистане. При этом она подчеркнула, что неизвестно, кому принадлежал упавший самолет. Комментировать заявления “Талибана” Риордан отказалась.

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