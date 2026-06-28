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Атака рф по Украине 28 июня - есть попадания на 11 локациях, ПВО обезвредила 132 цели

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

В ночь на 28 июня российские войска атаковали Украину ракетами и 142 БПЛА. Силы ПВО сбили одну ракету "Циркон/Оникс", шесть "Искандер-М" и 125 дронов.

Атака рф по Украине 28 июня - есть попадания на 11 локациях, ПВО обезвредила 132 цели

В ночь на 28 июня российские войска атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками различных типов. Украинские военные сбили или подавили 132 воздушные цели противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

По данным Воздушных сил, атака началась с 18:00 27 июня. Противник применил две противокорабельные ракеты типа "Циркон/Оникс" из Курской области, шесть баллистических ракет "Искандер-М/С-400" из Брянской области, а также 142 ударных БПЛА.

Среди дронов, которыми россияне атаковали Украину, были Shahed, в том числе реактивные, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуски российские военные осуществляли с направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:30, украинская ПВО сбила или подавила одну противокорабельную ракету "Циркон/Оникс", шесть баллистических ракет "Искандер-М/С-400" и 125 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

Воздушные силы обезвредили их на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировали попадание ракеты и 14 ударных БПЛА на 11 локациях. Также сообщают о падении сбитых целей или их обломков на 13 локациях.

В Воздушных силах отметили, что на утро атака еще продолжается, а в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте произошло 241 боевое столкновение. Противник нанес один ракетный и 88 авиаударов, потери оккупантов составили 1250 человек.

Александра Василенко

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