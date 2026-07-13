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Атака рф на гражданское судно в Одесской области: число жертв возросло до пяти, а раненых - до десяти

Киев • УНН

 • 2080 просмотра

Число погибших в результате атаки российского беспилотника на коммерческое судно в Одесской области возросло до пяти. Еще десять членов экипажа получили ранения, семеро госпитализированы.

Атака рф на гражданское судно в Одесской области: число жертв возросло до пяти, а раненых - до десяти

В результате атаки рф на гражданское судно в Одесской области количество жертв возросло до пяти, еще десять человек получили ранения.  Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер,  передает УНН. 

К сожалению, во время ликвидации пожара на коммерческом судне, которое было атаковано российским беспилотником, обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом, количество жертв вражеской атаки возросло до пяти. Еще десять человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — члены экипажа 

- сообщил Кипер. 

Известно, что семь человек госпитализированы, троим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

По словам главы Одесской ОВА, этот удар является очередным актом террора со стороны страны-агрессора, направленным против продовольственной безопасности мира и гражданского судоходства. Виновные непременно будут привлечены к ответственности.

Напомним

россия нанесла удар по иностранному гражданскому судну в Одесской области. Было известно, что трое членов экипажа погибли, еще 5 ранены.

Антонина Туманова

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