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Два американских спутника времен Холодной войны могли столкнутся в космосе - астрономы

Киев • УНН

 • 23306 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Вышедшие из строя американские спутники IRAS и GGSE-4, чьи орбиты недавно начали пересекаться, пролетели сегодня на расстоянии в несколько десятков метров друг от друга на большой скорости, их столкновение могло привести к появлению массы новых фрагментов космического мусора на низкой околоземной орбите, сообщил в Twitter астрофизик Хайно Фальке, передает УНН.

Два американских спутника времен Холодной войны могли столкнутся в космосе - астрономы

“На фотографиях, полученных сегодня ночью, можно увидеть две линии. Они представляют собой оба аппарата, пролетевших на скорости в 50 тысяч км в час всего в нескольких десятках метров друг от друга”, — написал ученый.

В начале этой недели американская компания LeoLabs, специализирующаяся на наблюдениях за космическим мусором, сообщила, что в четверг может произойти столкновение двух американских зондов: прототипа разведывательного спутника GGSE-4 и орбитальной обсерватории IRAS.

Оба этих космических аппарата были выведены в космос в 1964 и 1983 годах. Они уже давно вышли из строя и перестали отвечать на команды из центров управления полетами. Их орбиты постепенно менялись под действием силы притяжения Земли, Луны и окружающих их объектов, в результате чего траектории движения IRAS и GGSE-4 недавно начали пересекаться.

Расчеты представителей LeoLabs и ученых из Национального университета Австралии показали, что эти аппараты могли столкнуться с вероятностью примерно в 1%, что должно было произойти примерно в два часа ночи по Киеву. Их разрушение, как опасались астрономы, могло привести к образованию нескольких десятков тысяч частиц космического мусора.

I'll call that a miss. Trails of both #IRAS and #GGSE4 continue unimpeded after intersection, near bottom-left corner of the frame. pic.twitter.com/QRwynnpSy6

— Julian Diamond (@juliancd38) January 29, 2020

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