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Два американських супутники часів Холодної війни могли зіткнулися у космосі - астрономи

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Американські супутники IRAS і GGSE-4, що вийшли з строї, чиї орбіти недавно почали перетинатися, пролетіли сьогодні на відстані в кілька десятків метрів один від одного на великій швидкості, їх зіткнення могло привести до появи маси нових фрагментів космічного сміття на низькій навколоземній орбіті, повідомив в Twitter астрофізик Хайно Фальке, передає УНН.

Два американських супутники часів Холодної війни могли зіткнулися у космосі - астрономи

“На фотографіях, отриманих сьогодні вночі, можна побачити дві лінії. Вони являють собою обидва апарати, які пролетіли на швидкості в 50 тисяч км на годину всього в декількох десятках метрів один від одного”, — написав вчений.

На початку цього тижня американська компанія LeoLabs, що спеціалізується на спостереженнях за космічним сміттям, повідомила, що в четвер може відбутися зіткнення двох американських зондів: прототипу розвідувального супутника GGSE-4 і орбітальної обсерваторії IRAS.

Обидва цих космічних апарати були виведені в космос в 1964 і 1983 роках. Вони вже давно вийшли з ладу і перестали відповідати на команди з центрів управління польотами. Їх орбіти поступово змінювалися під дією сили тяжіння Землі, Місяця і оточуючих їх об’єктів, в результаті чого траєкторії руху IRAS і GGSE-4 недавно почали перетинатися.

Розрахунки представників LeoLabs і вчених з Національного університету Австралії показали, що ці апарати могли зіткнутися з ймовірністю приблизно в 1%, що повинно було статися приблизно о другій годині ночі за Києвом. Їх руйнування, як побоювалися астрономи, могло призвести до утворення декількох десятків тисяч часток космічного сміття.

I’ll call that a miss. Trails of both #IRAS and #GGSE4 continue unimpeded after intersection, near bottom-left corner of the frame. pic.twitter.com/QRwynnpSy6

— Julian Diamond (@juliancd38) January 29, 2020

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