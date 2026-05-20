Арахамия анонсировал заседание фракции "Слуга народа" с участием Зеленского

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия анонсировал заседание фракции при участии Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Как сообщил Арахамия, сегодня в парламенте состоялась встреча заместителей главы фракции "Слуга Народа" с Президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым.

Обсудили ключевые вопросы повестки дня Верховной Рады - евроинтеграцию, усиление нашей устойчивости. На следующей неделе продолжим работу в более широком формате. В ближайшее время состоится заседание фракции с Президентом