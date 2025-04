Антирасистские протесты в США: губернатор Висконсина ввел чрезвычайное положение в штате из-за протестов в Кеноше

По словам губернатора, введение режима ЧС позволит властям штата оказывать дополнительную поддержку экстренным службам в защите инфраструктурных и культурных объектов. С этой же целью Эверс распорядился увеличить вдвое — до 250 человек — численность сотрудников Национальной гвардии в городе Кеноше. Губернатор подчеркнул, что они не будут препятствовать реализации “права людей на мирный протест и не будут мешать сотрудникам СМИ освещать эту ситуацию”.

В свою очередь власти округа Кеноша вновь ввели комендантский час, чтобы предотвратить беспорядки в ночное время суток. Как уточнила пресс-служба городского шерифа, ограничение будет действовать с 20:00 до 07:00 (04:00-15:00 по киевскому времени). Комендантский час вводился также в ночь на вторник.

But as I said yesterday, and as I’ll reiterate today, everyone should be able to exercise their fundamental right—whether a protester or member of the press—peacefully and safely.

— Governor Tony Evers (@GovEvers) August 25, 2020

Массовые беспорядки вспыхнули в Кеноше, после того как в воскресенье полицейские несколько выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, был введен комендантский час, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.