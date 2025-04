Антирасистські протести у США: губернатор Вісконсіна ввів надзвичайний стан у штаті через протести у Кеноші

За словами губернатора, введення режиму НС дозволить владі штату надавати додаткову підтримку екстреним службам в захисті інфраструктурних та культурних об’єктів. З цією ж метою Еверс розпорядився збільшити вдвічі — до 250 осіб — чисельність співробітників Національної гвардії в місті Кеноші. Губернатор підкреслив, що вони не будуть перешкоджати реалізації “права людей на мирний протест і не будуть заважати співробітникам ЗМІ висвітлювати цю ситуацію”.

У свою чергу влада округу Кеноша знову ввели комендантську годину, щоб запобігти заворушенням в нічний час доби. Як уточнила пресслужба міського шерифа, обмеження діятиме з 20:00 до 07:00 (04:00-15:00 за київським часом). Комендантська година вводилася також в ніч на вівторок.

But as I said yesterday, and as I’ll reiterate today, everyone should be able to exercise their fundamental right-whether a protester or member of the press-peacefully and safely.

— Governor Tony Evers (@GovEvers) August 25, 2020

Масові заворушення спалахнули в Кеноші, після того як у неділю поліцейські кілька вистрілили в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку. Учасники заворушень вибили двері в будівлі місцевого суду, підпалили кілька машин, пошкодили систему освітлення міських вулиць. У місто були направлені підрозділи Національної гвардії штату Вісконсін, була введена комендантська година, для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ.