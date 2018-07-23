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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36545 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123353 просмотра

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8 марта, 10:25 • 130940 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168605 просмотра

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Американский сенатор попросит Трампа лишить экс-главу ЦРУ доступа к секретным данным

Американский сенатор попросит Трампа лишить экс-главу ЦРУ доступа к секретным данным

Киев  •  УНН

 • 8605 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) заявил, что намерен в понедельник встретиться с президентом США Дональдом Трампом и попросить его избавить экс-главу ЦРУ Джона Бреннана доступа к секретной информации. Об этом политик написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Джон Бреннан монетизирует свой доступ к секретным данным? Джон Бреннан делает миллионы долларов, разглашая секреты основным СМИ со своими атаками на Трампа? — задался вопросом сенатор. — Сегодня я встречусь с президентом и попрошу его отозвать разрешение Джона Бреннана на доступ к секретной информации”.

Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год, а до этого был главным советником президента Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Он оставил свой пост 20 января 2017 года, в день инаугурации Трампа.

С тех пор они неоднократно вступали в заочную дискуссию и обменивались серьезными обвинениями. В частности, Бреннан фактически обвинил Трампа в предательстве и заявил, что на саммите в Хельсинки президент США находился под контролем лидера России.

Is John Brennan monetizing his security clearance? Is John Brennan making millions of dollars divulging secrets to the mainstream media with his attacks on @realDonaldTrump ?

— Senator Rand Paul (@RandPaul) 23 липня 2018 р.

Как сообщал УНН, Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе беседы в столице Финляндии достигли лишь одной договоренности, сообщила на брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс. По ее словам, главы двух государств согласовали дальнейшую совместную работу сотрудников, отвечающих за национальную безопасность.

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