Американский сенатор попросит Трампа лишить экс-главу ЦРУ доступа к секретным данным

“Джон Бреннан монетизирует свой доступ к секретным данным? Джон Бреннан делает миллионы долларов, разглашая секреты основным СМИ со своими атаками на Трампа? — задался вопросом сенатор. — Сегодня я встречусь с президентом и попрошу его отозвать разрешение Джона Бреннана на доступ к секретной информации”.

Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год, а до этого был главным советником президента Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Он оставил свой пост 20 января 2017 года, в день инаугурации Трампа.

С тех пор они неоднократно вступали в заочную дискуссию и обменивались серьезными обвинениями. В частности, Бреннан фактически обвинил Трампа в предательстве и заявил, что на саммите в Хельсинки президент США находился под контролем лидера России.

Is John Brennan monetizing his security clearance? Is John Brennan making millions of dollars divulging secrets to the mainstream media with his attacks on @realDonaldTrump ?

— Senator Rand Paul (@RandPaul) 23 липня 2018 р.

Как сообщал УНН, Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе беседы в столице Финляндии достигли лишь одной договоренности, сообщила на брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс. По ее словам, главы двух государств согласовали дальнейшую совместную работу сотрудников, отвечающих за национальную безопасность.