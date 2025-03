Американський сенатор попросить Трампа позбавити екс-главу ЦРУ доступу до секретних даних

“Джон Бреннан монетизує свій доступ до секретних даних? Джон Бреннан робить мільйони доларів, розголошуючи таємниці основним ЗМІ зі своїми атаками на Трампа? — задався питанням сенатор. — Сьогодні я зустрінуся з президентом і попрошу його відкликати дозвіл Джону Бреннану на доступ до секретної інформації”.

Бреннан очолював ЦРУ з 2013 по 2017 рік, а до цього був головним радником президента Барака Обами з питань боротьби з тероризмом. Він залишив свій пост 20 січня 2017 року, в день інавгурації Трампа.

З тих пір вони неодноразово вступали в заочну дискусію і обмінювалися серйозними звинуваченнями. Зокрема, Бреннан фактично звинуватив Трампа в зраді і заявив, що на саміті в Гельсінкі президент США перебував під контролем лідера Росії.

Is John Brennan monetizing his security clearance? Is John Brennan making millions of dollars divulging secrets to the mainstream media with his attacks on @realDonaldTrump ?

— Senator Rand Paul (@RandPaul) 23 липня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Дональд Трамп та Володимир Путін в ході бесіди в столиці Фінляндії досягли лише однієї домовленості, повідомила на брифінгу для журналістів у Білому домі прес-секретар американського президента Сара Сандерс. За її словами, глави двох держав узгодили подальшу спільну роботу співробітників, що відповідають за національну безпеку.