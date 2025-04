Американские дипломаты призвали Россию прекратить скрывать информацию о ситуации в Крыму

“Крым является и остается неотъемлемой частью Украины. США призывает российскую оккупационную власть в Крыму прекратить усилия по подавлению свободного потока информации о ситуации на полуострове”, — говорится в сообщении.

Кроме того, американские дипломаты призвали разрешить гражданам Украины свободно передвигаться в пределах своей страны.

В международной правозащитной организации Human Rights Watch обвинила Россию в попытке заглушить поток информации из Крыма из-за запрета украинским журналистам ездить на полуостров.

#Crimea is & remains an integral part of #Ukraine & US calls on #Russia occupation authorities in Crimea to cease efforts to stifle the free flow of information about the situation in Crimea, & allow citizens of Ukraine to move within their own country . pic.twitter.com/HQ6tqpbI2O

— US Mission to OSCE (@usosce) January 24, 2020

В Национальном союзе журналистов Украины назвали запрет украинским журналистам на въезд на территорию России и аннексированного нею Крыма “частью репрессивного арсенала”.

Украинские правозащитники призвали международное сообщество усилить давление на Россию для прекращения давления на журналистов, блогеров и активистов в Крыму.

Напомним, Human Rights Watch заявила, что в Украине больше всего нарушают права пенсионеров, журналистов и крымских татар.