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Американські дипломати закликали Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Представники США в ОБСЄ закликали Росію припинити придушення вільного потоку інформації про ситуацію в анексованому Криму. Про це повідомляється на офіційній сторінці представництва в Twitter, передає УНН.

Американські дипломати закликали Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в Криму

“Крим є і залишається невід’ємною частиною України. США закликає російську окупаційну владу в Криму припинити зусилля з придушення вільного потоку інформації про ситуацію на півострові”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, американські дипломати закликали дозволити громадянам України вільно пересуватися в межах своєї країни.

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch звинуватила Росію в спробі заглушити потік інформації з Криму через заборону українським журналістам їздити на півострів.

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#Crimea is & remains an integral part of #Ukraine & US calls on #Russia occupation authorities in Crimea to cease efforts to stifle the free flow of information about the situation in Crimea, & allow citizens of Ukraine to move within their own country. pic.twitter.com/HQ6tqpbI2O

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) January 24, 2020

У Національній спілці журналістів України назвали заборону українським журналістам на в’їзд на територію Росії та анексованого нею Криму “частиною репресивного арсеналу”.

Українські правозахисники закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для припинення тиску на журналістів, блогерів та активістів в Криму.

Нагадаємо, Human Rights Watch заявило, що в Україні найбільше порушують права пенсіонерів, журналістів та кримських татар.

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