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700 заявок, 11 выпускников и 100% трудоустройство: как бесплатная образовательная инициатива от WhiteBIT привела людей в команду

Киев • УНН

 • 126 просмотра

WhiteBIT ставила перед собой более амбициозную цель, чем просто создать учебную программу: компания хотела дать старт новому поколению Web3-специалистов, которые потенциально смогут присоединиться к команде.

700 заявок, 11 выпускников и 100% трудоустройство: как бесплатная образовательная инициатива от WhiteBIT привела людей в команду

700 заявок на 11 мест. Несколько месяцев обучения. И на выходе — все 11 участников, дошедших до конца, получат предложение о работе в WhiteBIT.

Так завершился первый поток Global Talent Program (GTP) — бесплатной учебной программы для разработчиков, которую компания запустила в этом году.  WhiteBIT ставила перед собой более амбициозную цель, чем просто сделать учебную программу: компания хотела дать старт новому поколению Web3-специалистов, которые потенциально смогут присоединиться к команде, передает УНН

Как был организован отбор и сам процесс

Для участия в Global Talent Program компания получила 700 заявок, к обучению в результате конкурса допустили 11 человек — более 60 заявок на место. Занятия для разработчиков проходили несколько раз в неделю и сочетали онлайн-лекции, очные занятия с менторами и домашние задания. Все лекции также были доступны в записи, так что участники могли вернуться и пересмотреть интересующую их тему. Параллельно с основной программой участники работали над дополнительными проектами в разработке, а завершился поток защитой финального проекта.

Ключевую роль играли менторы: по словам нескольких участников, они были максимально вовлечены в процесс обучения и отвечали на вопросы независимо от того, насколько сложными они были, и в любое время, а не только во время занятий. Отдельно в программе обучения были предусмотрены one-to-one встречи, где  студенты  могли  обсудить индивидуальные вопросы в рамках своего обучения, а также встречи с C-level и представителями различных направлений компании WhiteBIT.

Кто учился и чему именно

В программе обучения участвовали разработчики с разным опытом: часть участников ранее вообще не работала с PHP, другие пришли с Ruby on Rails, Go или Python и в рамках Global Talent Program  могли на практике сравнить эти подходы. Учебный план охватывал PHP, фреймворк Laravel, Docker, Redis, работу с базами данных и очередями фоновых задач.

Одним из заданий участников стала разработка CRM-системы: сначала участники писали ее на "чистом" PHP, а через несколько недель переносили тот же проект на Laravel. "Анатолий говорил, что Laravel "магический". Я до последнего не верил, пока сам не попробовал. Он был прав", — говорит Кирилл Захаренко, один из участников Global Talent Program.

Не все давалось одинаково легко: тему очередей и фоновых процессов несколько участников назвали самой сложной, понимание приходило уже во время работы над заданием, а не с лекции.

Что сделало этот поток успешным

По словам участников Global Talent Program, наибольшее впечатление произвела не сама техническая программа, а возможность предлагать собственное решение, а не просто выполнять задания строго по инструкции. "Так работать гораздо интереснее, появляется больше мотивации, потому что понимаешь, что тебя слышат", — говорит Евгения Мойсеева, участница обучения.

Компания и сама реагировала на обратную связь во время  потока: когда студент Артем Устименко предложил разбирать код вместе с ментором прямо на занятии, а не только в теории, это предложение добавили в программу еще до завершения обучения. Участники также положительно отмечали встречу с CHRO компании Инной Грачевой, на которой они познакомились с ценностями и миссией WhiteBIT. Была в программе и встреча с вице-президентом компании — по словам участников, она произвела на них большое впечатление.

Именно эта взаимность — когда и компания подстраивается под запрос участников, а не только наоборот — и объясняет, почему в конце стало возможным то, что случается не часто в таких программах: участникам понравилось учиться, а компании понравилось то, что уже по результатам обучения умеют студенты. Как результат, 100% выпускников получают предложение о работе.

Что это дает всем трем сторонам

Участники получили бесплатный доступ к практическим навыкам и работу сразу после обучения. WhiteBIT получила команду, которая с первого дня понимает продукт и культуру компании. А для рынка Web3-разработки, где спрос на специалистов с прикладным опытом опережает предложение, появился еще один канал подготовки кадров под конкретные потребности бизнеса.

Что дальше

WhiteBIT уже планирует следующие потоки Global Talent Program и не исключает, что в ближайшее время расширит программу и добавит новые направления. Следить за обновлениями можно на карьерном сайте компании.

Лилия Подоляк

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