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ЗСУ закуплено понад 13 млн одиниць зброї та техніки: які з них вітчизняного виробництва

ЗСУ закуплено понад 13 млн одиниць зброї та техніки: які з них вітчизняного виробництва

Київ • УНН

 • 579403 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Протягом останнього року в інтересах Збройних сил України закуплено та поставлено до військ понад 13,2 млн одиниць зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт міністра оборони України Олексія Резнікова за рік діяльності на посаді, що є у розпорядженні редакції.

Йдеться у тому числі про ракети, боєприпаси до артсистем тощо.

Деталі

Серед переданого на озброєння наших військових є і зразки нових типів озброєння вітчизняного виробництва, зокрема, береговий ракетний комплекс «Нептун», протитанкові ракетні комплекси «Корсар» та «Скіф», безпілотні авіаційні комплекси «Лелека-100», А1-СМ «Фурія», Windhover, PD-2, ACS-3, модернізовані літаки Миг-29МУ1 та вертольоти Мі-8-МСБ-В, радіолокаційні станції «Малахіт».

Також військові отримали вироби зв’язку спеціального призначення «Либідь», комплекс РЕБ для боротьби з БпЛА «Буковель-АД», комплекс перешкоджання роботі техзасобів розвідки «Нота», засоби криптографічного захисту, апаратуру передачі даних, броньовані машини тощо.

Окрім того, на озброєння прийняті великокаліберні антиматеріальні гвинтівки вітчзняного виробництва Alligator та T-Rex. Нашій військові отримали 30-мм автоматичний станковий гранатомет КБА.117-02, модернізовані ракети, керовані протитанкові ракети, некеровані авіаційні ракети, ручні термобаричні гранати, димові гранати, елементи динамічного захисту танків.

Контекст

Як повідомляв УНН, у звіті міністра оборони України Олексія Резнікова вказується, що на початок повномасштабного вторгнення лише 10 відсотків озброєння українських військ були новими або модернізованими, а запасів артилерійських снарядів та мін вистачило б максимум на півтора місяці.

Українські Національні Новини

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