ЗМІ дізналися про розмови Гегсета про вибори. Це б змусило його піти у відставку з посади голови Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет приватно обговорював ідею балотуватися на політичну посаду в штаті Теннессі наступного року, з посиланням на два джерела, які говорили з ним безпосередньо, повідомляє NBC News, пише УНН.

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Якщо Гегсет продовжить обговорення, це означатиме серйозну перестановку в керівництві міністерства, яке займається американськими збройними силами та мільйонами федеральних службовців. Міністерство оборони США забороняє цивільним службовцям балотуватися на політичні посади, а це означає, що Гегсету доведеться піти у відставку, щоб це зробити.

У своїй заяві Шон Парнелл, головний прессекретар Пентагону, заявив: "Гегсет, як і раніше, зосереджений виключно на службі при президенті Трампі".

Один із співрозмовників повідомив, що їхня розмова з Гегсетом відбулася протягом останніх трьох тижнів і що він був серйозним, а не просто порожнім обміном ідеями. Інший співрозмовник, який також назвав розмову серйозною, не уточнював, коли вони говорили, за винятком того, що це було після того, як Гегсет став міністром оборони США в січні.

Обговорення стосувалися того, що необхідно для участі у виборах. Один із співрозмовників розповів, що вони обговорювали вимоги до кандидатів на посаду губернатора Теннессі та шанси Гегсета на перемогу. Інший співрозмовник розповів, що вони обговорювали із Гегсетом реалії кампанії.

Люди, які розмовляли з Гегсетом, зазначили, що він спеціально згадав про можливу участь у кампанії на посаду губернатора в Теннессі, де він проживає. Наступного року в штаті пройдуть перегони за посаду губернатора, хоча до кандидатів є вимоги, яким Гегсет може не відповідати.

Зрештою, як повідомили обидва джерела, після розмови з Гегсетом неясно, чи зважиться він на цей крок. Але обидва співрозмовники наголосили, що він обмірковував цей варіант.

Інші люди з оточення Гегсета заявили, що він не планує розпочинати кампанію. Одна людина, яка розмовляла з міністром минулого тижня, запитала його про припущення про те, що він шукає можливість покинути посаду міністра оборони, наприклад, балотуватися на політичну посаду в Теннессі. Ця людина сказала, що Гегсет "цілком дав зрозуміти", що не збирається балотуватися, і заперечував навіть думку про це. За словами цієї людини, цю ідею "цілком виключено".

А давній радник Трампа, знайомий із політичними дискусіями навколо Гегсета, відповів, що той не балотуватиметься на пост у Теннессі.

Чим відомий Гегсет

Гегсет, колишній офіцер Національної гвардії США та ведучий Fox News, раніше вже брав участь у передвиборчій кампанії. У 2012 році він балотувався до Сенату США у своєму рідному штаті Міннесота і зняв свою кандидатуру після того, як не зміг отримати номінацію від Республіканської партії. У Міннесоті також є вакантне місце у Сенаті у 2026 році.

Політичні роздуми Гегсета, зазначає видання, пов'язані з "досить складними" першими шістьма місяцями на посаді міністра оборони. Під час процесу його затвердження на посаду випливли звинувачення, пов'язані з його поводженням з другою дружиною, фінансовими махінаціями, сексуальними домаганнями та вживанням алкоголю, - усі ці звинувачення він категорично заперечував. Після затвердження на посаді Гегсет зіткнувся з суперечливими ситуаціями, пов'язаними з раптовими звільненнями керівного складу, звинуваченнями в хаосі в Пентагоні і питаннями про те, як він поводився щодо конфіденційних військових планів після того, як поділився інформацією про військову операцію в Ємені в незахищеному груповому чаті у Signal. Доповідь генерального інспектора Пентагону про чат у Signal, включаючи засекречування інформації, переданої Гегсетом, може бути опублікована вже наступного місяця.

Гегсет також тричі припиняв допомогу Україні, але Білий дім скасовував ці рішення, повідомляє NBC News.

Голова Пентагону Гегсет односторонньо зупинив поставки військової допомоги Україні - NBC News

Трамп публічно заявляв, що зберігає довіру до Гегсета, хоча приватно часом висловлював ним своє невдоволення, повідомляє NBC News.

Видання Politico нещодавно повідомило, що Трамп та його найближче оточення підтримують Гегсета. The New York Times також повідомила у суботу, що Гегсет продовжує конфліктувати з вищим генералітетом армії з питань кадрового складу та підвищення по службі, а також з питань, які вважаються партійними пріоритетами.

Потенційна заміна

Якщо Гегсет висуне свою кандидатуру на виборну посаду, Трамп має кілька варіантів заміни, щонайменше тимчасової. За словами чотирьох джерел, серед них міністр армії США Ден Дрісколл, близький друг віцепрезидента США Джей Ді Венса, або голова політичного управління Пентагону Елбрідж Колбі. Обидва були затверджені Сенатом на свої поточні посади та можуть виконувати обов'язки міністра оборони протягом певного періоду без додаткових слухань щодо затвердження.