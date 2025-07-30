СМИ узнали о разговорах Хегсета о выборах. Это заставило бы его уйти в отставку с поста главы Пентагона

Министр обороны США Пит Хэгсет в частном порядке обсуждал идею баллотироваться на политическую должность в штате Теннесси в следующем году, ссылаясь на два источника, которые говорили с ним напрямую, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Если Хэгсет продолжит обсуждение, это будет означать серьезную перестановку в руководстве министерства, которое занимается американскими вооруженными силами и миллионами федеральных служащих. Министерство обороны США запрещает гражданским служащим баллотироваться на политические должности, а это означает, что Хэгсету придется уйти в отставку, чтобы это сделать.

В своем заявлении Шон Парнелл, главный пресс-секретарь Пентагона, заявил: "Хэгсет, как и раньше, сосредоточен исключительно на службе при президенте Трампе".

Один из собеседников сообщил, что их разговор с Хэгсетом состоялся в течение последних трех недель и что он был серьезным, а не просто пустым обменом идеями. Другой собеседник, который также назвал разговор серьезным, не уточнял, когда они говорили, за исключением того, что это было после того, как Хэгсет стал министром обороны США в январе.

Обсуждения касались того, что необходимо для участия в выборах. Один из собеседников рассказал, что они обсуждали требования к кандидатам на должность губернатора Теннесси и шансы Хэгсета на победу. Другой собеседник рассказал, что они обсуждали с Хэгсетом реалии кампании.

Люди, которые разговаривали с Хэгсетом, отметили, что он специально упомянул о возможном участии в кампании на должность губернатора в Теннесси, где он проживает. В следующем году в штате пройдут выборы губернатора, хотя к кандидатам есть требования, которым Хэгсет может не соответствовать.

В конце концов, как сообщили оба источника, после разговора с Хэгсетом неясно, решится ли он на этот шаг. Но оба собеседника подчеркнули, что он обдумывал этот вариант.

Другие люди из окружения Хэгсета заявили, что он не планирует начинать кампанию. Один человек, который разговаривал с министром на прошлой неделе, спросил его о предположениях о том, что он ищет возможность покинуть должность министра обороны, например, баллотироваться на политическую должность в Теннесси. Этот человек сказал, что Хэгсет "вполне дал понять", что не собирается баллотироваться, и отрицал даже мысль об этом. По словам этого человека, эта идея "полностью исключена".

А давний советник Трампа, знакомый с политическими дискуссиями вокруг Хэгсета, ответил, что тот не будет баллотироваться на пост в Теннесси.

Чем известен Хэгсет

Хэгсет, бывший офицер Национальной гвардии США и ведущий Fox News, ранее уже участвовал в предвыборной кампании. В 2012 году он баллотировался в Сенат США в своем родном штате Миннесота и снял свою кандидатуру после того, как не смог получить номинацию от Республиканской партии. В Миннесоте также есть вакантное место в Сенате в 2026 году.

Политические размышления Хэгсета, отмечает издание, связаны с "довольно сложными" первыми шестью месяцами на посту министра обороны. Во время процесса его утверждения на должность всплыли обвинения, связанные с его обращением со второй женой, финансовыми махинациями, сексуальными домогательствами и употреблением алкоголя, - все эти обвинения он категорически отрицал. После утверждения на должности Хэгсет столкнулся с противоречивыми ситуациями, связанными с внезапными увольнениями руководящего состава, обвинениями в хаосе в Пентагоне и вопросами о том, как он обращался с конфиденциальными военными планами после того, как поделился информацией о военной операции в Йемене в незащищенном групповом чате в Signal. Доклад генерального инспектора Пентагона о чате в Signal, включая засекречивание информации, переданной Хэгсетом, может быть опубликован уже в следующем месяце.

Хэгсет также трижды прекращал помощь Украине, но Белый дом отменял эти решения, сообщает NBC News.

Глава Пентагона Хегсет односторонне остановил поставки военной помощи Украине - NBC News

Трамп публично заявлял, что сохраняет доверие к Хэгсету, хотя в частном порядке порой выражал ему свое недовольство, сообщает NBC News.

Издание Politico недавно сообщило, что Трамп и его ближайшее окружение поддерживают Хэгсета. The New York Times также сообщила в субботу, что Хэгсет продолжает конфликтовать с высшим генералитетом армии по вопросам кадрового состава и повышения по службе, а также по вопросам, которые считаются партийными приоритетами.

Потенциальная замена

Если Хэгсет выдвинет свою кандидатуру на выборную должность, Трамп имеет несколько вариантов замены, по меньшей мере временной. По словам четырех источников, среди них министр армии США Дэн Дрисколл, близкий друг вице-президента США Джей Ди Вэнса, или глава политического управления Пентагона Элбридж Колби. Оба были утверждены Сенатом на свои текущие должности и могут исполнять обязанности министра обороны в течение определенного периода без дополнительных слушаний по утверждению.