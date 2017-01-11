Жителя Харківщини засудили за антиукраїнські заклики в Інтернеті

Так, 39-річний сепаратист в Інтернеті розповсюджував повідомлення, спрямовані на знищення Української державності, створення псевдодержавного утворення “новоросія”, від’єднання західних регіонів України, посилення громадянського протистояння між мешканцями Донбасу і жителями інших регіонів, провокування масових заворушень, ескалації збройного конфлікту.

“Протиправна спрямованість публікацій була підтверджена висновками експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. До того ж зловмисник незаконно придбав та зберігав вдома автомат Калашникова АК-74 із набоями”, — йдеться в повідомленні.

Вироком суду чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Зловмисника засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців.