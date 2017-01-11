Жителя Харківщини засудили за антиукраїнські заклики в Інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Жовтневий районний суд Харкова засудив зловмисника, якого співробітники СБУ затримали наприкінці вересня минулого року за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території держави. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, 39-річний сепаратист в Інтернеті розповсюджував повідомлення, спрямовані на знищення Української державності, створення псевдодержавного утворення “новоросія”, від’єднання західних регіонів України, посилення громадянського протистояння між мешканцями Донбасу і жителями інших регіонів, провокування масових заворушень, ескалації збройного конфлікту.
“Протиправна спрямованість публікацій була підтверджена висновками експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. До того ж зловмисник незаконно придбав та зберігав вдома автомат Калашникова АК-74 із набоями”, — йдеться в повідомленні.
Вироком суду чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Зловмисника засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців.