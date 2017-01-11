Жителя Харьковской области осудили за антиукраинские призывы в Интернете
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Октябрьский районный суд Харькова осудил злоумышленника, которого сотрудники СБУ задержали в конце сентября прошлого года за распространение материалов с призывами к изменению границ территории государства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, 39-летний сепаратист в Интернете распространял сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственного образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалацию вооруженного конфликта.
"Противоправная направленность публикаций была подтверждена выводами экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. К тому же злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами", - говорится в сообщении.
Приговором суда мужчину признан виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник осужден к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.