Жінка у Харкові вбила чоловіка і місяць прожила з його трупом

Подія трапилася вчора, 27 листопада, близько 13.00. Прибувши на місце виклику, патрульні поліцейські побачили жінку на підвіконні восьмого поверху. Інспектори переконали її не стрибати з вікна. Потім патрульні вмовили жінку відкрити двері.

"Зайшовши в квартиру, поліцейські побачили жахливу картину: в одній з кімнат знаходилося тіло померлого чоловіка. Як з'ясувалося пізніше, це був співмешканець жінки. Вона розповіла патрульним, що під час чергової сварки вона вдарила чоловіка ножем в серце, і він впав. Труп чоловіка знаходився поруч з нею близько місяця", - розповіли в патрульної поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Патрульні поліцейські доставили жінку в психіатричну лікарню №3.

Після збору первинних матеріалів слідчим буде внесена інформація про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають і проводяться необхідні експертизи.