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Женщина в Харькове убила сожителя и месяц прожила с его трупом

Киев • УНН

 • 8948 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Женщина зарезала мужа в Харькове и пыталась выпрыгнуть из окна 8-го этажа. Об этом проинформировали в Управлении патрульной полиции Харькова, сообщает УНН.

Женщина в Харькове убила сожителя и месяц прожила с его трупом

Происшествие случилось вчера, 27 ноября, около 13.00. Прибыв на место вызова, патрульные полицейские увидели женщину на подоконнике восьмого этажа. Инспекторы убедили ее не прыгать из окна. Затем патрульные уговорили женщину открыть дверь.

"Зайдя в квартиру, полицейские увидели ужасную картину: в одной из комнат находилось тело умершего мужчины. Как выяснилось позже, это был сожитель женщины. Она рассказала патрульным, что во время очередной ссоры она ударила мужчину ножом в сердце, и он упал. Труп мужчины находился рядом с ней около месяца ", - рассказали в патрульной полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа. Патрульные полицейские доставили женщину в психиатрическую больницу №3.

После сбора первичных материалов следователем будет внесена информация о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются и проводятся необходимые экспертизы.

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