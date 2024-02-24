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Зеленський нагородив військових, які брали участь в обороні аеропорту "Антонов"

Київ • УНН

 • 26946 перегляди

Президент Зеленський нагородив військовослужбовців, які захищали аеропорт "Антонов" на початку російського вторгнення, державними нагородами, включно зі званням Героя України.

Зеленський нагородив військових, які брали участь в обороні аеропорту "Антонов"

У другу річницю початку повномасштабної агресії росії проти України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які брали участь в обороні аеропорту "Антонов", та вручив державні нагороди. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс президента.

Деталі

Захід відбувся на території аеропорту "Антонов" біля міста Гостомеля на Київщині.

Глава держави вручив орден "Золота Зірка" Герою України, майстер-сержанту Ігорю Грищенку, який із початку повномасштабного вторгнення рф брав участь у бойових діях на Київському напрямку та продовжує захищати країну на Південно-східному напрямку. На лінії зіткнення Ігор Грищенко виконує функції штурмана ударного комплексу БПлА.

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Найвищу державну нагороду також отримав капітан Максим Данильчук, який у 2022–2023 роках виконував бойові завдання в Донецькій та Харківській областях. Завдяки його керівництву захисники України знищили чимало російських окупантів і ворожої техніки. Зокрема, торік у лютому капітан забезпечив відбиття численних атак штурмових груп ПВК "Вагнер" на Донеччині.

"Золоту Зірку" з рук Президента одержав зенітник, підполковник Олександр Долейко. Його підрозділ на початку російської агресії під час повітряних боїв знищив велику кількість ворожих цілей, захистивши українських військовослужбовців і техніку від знищення. Унаслідок ворожого ракетного удару зазнав поранення, але продовжував командувати та забезпечив виведення дивізіону з-під удару. Після лікування Олександр Долейко повернувся на службу.

Президент також присвоїв звання Героя України та вручив орден гранатометнику Національної гвардії, старшому сержанту Іллі Жеведю, який у червні 2022 року виявив мужність і відвагу в зупиненні російських окупантів на Донеччині, сприяв відбиттю наступу противника. У березні разом із побратимами потрапив у засідку, але в складній ситуації Ілля Жеведь швидко організував оборону та знищив ворожу бронетехніку й близько десяти окупантів. Під час ворожого обстрілу встиг своїм тілом накрити пораненого побратима, а сам зазнав вогнепального поранення руки. Однак продовжив вести вогонь і дав змогу здійснити евакуацію пораненого товариша.

Зеленський присвоїв Буданову звання Герой України09.02.24, 12:16 • 31224 перегляди

Глава держави вручив "Золоту Зірку" Герою України, капітану морської охорони Державної прикордонної служби Петру Мельнику. Під його керівництвом прикордонний загін навесні 2022 року виконував завдання в Маріуполі в умовах відсутності стійкого зв’язку, під постійними ракетно-артилерійськими, ракетно-бомбовими ударами противника, на тлі гуманітарної катастрофи та в умовах фактичного оточення. У Маріупольському морському торговельному порту група прикордонників під керівництвом Петра Мельника відбила декілька наступів ворога. У середині квітня 2022 року прикордонники передислокувалися на комбінат "Азовсталь". Капітан особисто брав участь в операціях з евакуації авіацією пораненого особового складу.

Найвищу державну нагороду отримав також Герой України, командир мінометної батареї ЗСУ старший сержант Денис Чубарев, який неодноразово в боях продемонстрував, що вміє ретельно спланувати й побудувати щільну оборону, яка відсікає будь-яку агресію, дає змогу чинити опір з використанням 82-міліметрових мінометів протягом тривалого часу, унеможливлює проникнення диверсійно-розвідувальних груп у тил військ Збройних Сил України, та систематично змушує противника відступати, нерідко з втратами.

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Крім того, Зеленський вручив відзнаки Президента "Хрест бойових заслуг" підполковнику Олегу Дмитришину, молодшому сержанту Сергію Добку, сержанту Олені Дубині та солдату Дмитру Ковальському.

Президент також вручив захисникам України ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів і відзнаку "Іменна вогнепальна зброя".

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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