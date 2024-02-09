Зеленський присвоїв Буданову звання Герой України
Київ • УНН
Президент Зеленський присвоїв звання Героя України начальнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову та підполковнику В'ячеславу Агєєву.
Президент Володимир Зеленський присвоїв голові ГУР МОУ Кирилу Буданову звання Герой України, ідеться в указі Глави держави, передає УНН.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу - генерал-лейтенанту", - ідеться в указі Зеленського.
Також Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" підполковнику В’ячеславу Агеєву.
Доповнення
Окрім того, Зеленський присвоїв Залужному звання Герой України.