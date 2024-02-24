Зеленский наградил военных, которые участвовали в обороне аэропорта "Антонов"

Во вторую годовщину начала полномасштабной агрессии россии против Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими, которые принимали участие в обороне аэропорта "Антонов", и вручил государственные награды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис президента.

Детали

Мероприятие состоялось на территории аэропорта "Антонов" возле города Гостомель Киевской области.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, мастер-сержанту Игорю Грищенко, который с начала полномасштабного вторжения рф участвовал в боевых действиях на Киевском направлении и продолжает защищать страну на Юго-восточном направлении. На линии соприкосновения Игорь Грищенко выполняет функции штурмана ударного комплекса БПлА.

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Высшую государственную награду также получил капитан Максим Данильчук, который в 2022-2023 годах выполнял боевые задачи в Донецкой и Харьковской областях. Благодаря его руководству защитники Украины уничтожили немало российских оккупантов и вражеской техники. В частности, в феврале прошлого года капитан обеспечил отражение многочисленных атак штурмовых групп ЧВК "Вагнер" в Донецкой области.

"Золотую Звезду" из рук Президента получил зенитчик, подполковник Александр Долейко. Его подразделение в начале российской агрессии во время воздушных боев уничтожил большое количество вражеских целей, защитив украинских военнослужащих и технику от уничтожения. В результате вражеского ракетного удара получил ранение, но продолжал командовать и обеспечил вывод дивизиона из-под удара. После лечения Александр Долейко вернулся на службу.

Президент также присвоил звание Героя Украины и вручил орден гранатометчику Национальной гвардии, старшему сержанту Илье Жеведю, который в июне 2022 года проявил мужество и отвагу в остановке российских оккупантов в Донецкой области, способствовал отражению наступления противника. В марте вместе с собратьями попал в засаду, но в сложной ситуации Илья Жеведь быстро организовал оборону и уничтожил вражескую бронетехнику и около десяти оккупантов. Во время вражеского обстрела успел своим телом накрыть раненого побратима, а сам получил огнестрельное ранение руки. Однако продолжил вести огонь и позволил осуществить эвакуацию раненого товарища.

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Глава государства вручил "Золотую Звезду" Герою Украины, капитану морской охраны Государственной пограничной службы Петру Мельнику. Под его руководством пограничный отряд весной 2022 года выполнял задачи в Мариуполе в условиях отсутствия устойчивой связи, под постоянными ракетно-артиллерийскими, ракетно-бомбовыми ударами противника, на фоне гуманитарной катастрофы и в условиях фактического окружения. В Мариупольском морском торговом порту группа пограничников под руководством Петра Мельника отразила несколько наступлений врага. В середине апреля 2022 года пограничники передислоцировались на комбинат "Азовсталь". Капитан лично участвовал в операциях по эвакуации авиацией раненого личного состава.

Высшую государственную награду получил также Герой Украины, командир минометной батареи ВСУ старший сержант Денис Чубарев, который неоднократно в боях продемонстрировал, что умеет тщательно спланировать и построить плотную оборону, которая отсекает любую агрессию, позволяет оказывать сопротивление с использованием 82-миллиметровых минометов в течение длительного времени, делает невозможным проникновение диверсионно-разведывательных групп в тыл войск Вооруженных Сил Украины, и систематически заставляет противника отступать, нередко с потерями.

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Кроме того, Зеленский вручил награды Президента "Крест боевых заслуг" подполковнику Олегу Дмитришину, младшему сержанту Сергею Добко, сержанту Елене Дубине и солдату Дмитрию Ковальскому.

Президент также вручил защитникам Украины ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" II и III степеней и награду "Именное огнестрельное оружие".

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