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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 49235 перегляди

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Збитки від розгрому виставки В.Чичкана про Україну після Майдану становили 155 тис. грн

Київ • УНН

 • 12948 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Збитки від розгрому виставки українського художника Давида Чичкана “Втрачена можливість”, що проходила у Центрі візуальної культури, оцінили у 155 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі центру.

Збитки від розгрому виставки В.Чичкана про Україну після Майдану становили 155 тис. грн

“На виставці було представлено десять графічних полотен Давида Чичкана. Чотири із них викрадені, а три повністю знищені. Уціліли лише дві роботи, а одна мало пошкоджена. Попередньо ми оцінюємо ці збитки у 155 тисяч гривень. Збитки Центру (розламані стіни, знищені захисні покриття, розламаний обігрівач та інше) оцінюємо у 39 тисяч гривень”, — повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у Києві невідомі розгромили виставку про Україну після Майдану.

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