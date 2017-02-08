Збитки від розгрому виставки В.Чичкана про Україну після Майдану становили 155 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Збитки від розгрому виставки українського художника Давида Чичкана “Втрачена можливість”, що проходила у Центрі візуальної культури, оцінили у 155 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі центру.
“На виставці було представлено десять графічних полотен Давида Чичкана. Чотири із них викрадені, а три повністю знищені. Уціліли лише дві роботи, а одна мало пошкоджена. Попередньо ми оцінюємо ці збитки у 155 тисяч гривень. Збитки Центру (розламані стіни, знищені захисні покриття, розламаний обігрівач та інше) оцінюємо у 39 тисяч гривень”, — повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у Києві невідомі розгромили виставку про Україну після Майдану.