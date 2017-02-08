Убытки от разгрома выставки В.Чичкана об Украине после Майдана составляли 155 тыс. грн

"На выставке было представлено десять графических полотен Давида Чичкана. Четыре из них похищены, а три полностью уничтожены. Уцелели лишь две работы, а одна повреждена. Предварительно мы оцениваем эти убытки в 155 тыс. гривен. Убытки Центра (разломаны стены, уничтожены покрытия, разломаны обогреватель и т.д.) оцениваем в 39 тыс. гривен", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана.