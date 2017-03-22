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Збірна України вирушила до Загреба на матч проти Хорватії

Збірна України вирушила до Загреба на матч проти Хорватії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Збірна України з футболу вирушила до Загреба на відібрковий матч Чемпіонату світу 2018 року проти Хорватії, передає УНН з посиланням на ФФУ.

"Національна команда України завершила свій австрійський етап підготовки. 27 гравців синьо-жовтої команди автобусом добиратимуться до Загреба. Від Бад-Тацмансдорфа, в якому збірна України провела неповних 5 днів, до столиці Хорватії – близько 270 кілометрів. Цю дистанцію організатори переїзду планують подолати за три з половиною – чотири години. Мешкатимуть українці у готелі «WestinZagreb», що розташований у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що після переїзду у футболістів буде можливість відпочити, а вже завтра о 18.30 проведуть тренування на стадіоні "Максимір".

Як повідомляв УНН, Денис Бойко назвав Хорватію фаворитом групи І кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу-2018.

Українські Національні Новини

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