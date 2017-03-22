Сборная Украины отправилась в Загреб на матч против Хорватии

"Национальная команда Украины завершила свой австрийский этап подготовки. 27 игроков сине-желтой команды на автобусе будут добираться в Загреб. От Бад-Тацмансдорфа, где сборная Украины провела неполных 5 дней, в столицу Хорватии - около 270 километров. Это дистанцию ​​организаторы переезда планируют преодолеть за три с половиной - четыре часа. Будут жить украинцы в гостинице "WestinZagreb", расположенной в центральной части города", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после переезда у футболистов будет возможность отдохнуть, а уже завтра в 18:30 проведут тренировку на стадионе "Максимир".

Как сообщал УНН, Денис Бойко назвал Хорватию фаворитом группы І квалификационного этапа чемпионата мира-2018.