Збірна України оголосила склад на першу гонку чемпіонату світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Завтра в австрійському Хохфільцені стартуватиме 52-й чемпіонат світу з біатлону. Тренерський штаб національної команди України визначився із складом колективу, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Першою гонкою стане змішана естафета в якій прийматимуть участь двоє жінок та двоє чоловіків.
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За "жовто-блакитних" виступатиме: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Сергій Семенов та Дмитро Підручний.
Варто відзначити, що розпочнуться змагання о 15:45 за київським часом.
Нагадаємо, що володарем єдиної медалі від України на світовій першості 2016 року став Сергій Семенов – "бронза" у спринті.