Сборная Украины объявила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Завтра в австрийском Хохфильцене стартует 52-й чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб национальной команды Украины определился с составом коллектива, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Первой гонкой станет смешанная эстафета в которой примут участие две женщины и двое мужчин.
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За "желто-синих" будет выступать Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов и Дмитрий Подручный.
Стоит отметить, что начнутся соревнования в 15:45 по киевскому времени.
Напомним, что обладателем единой медали от Украины на мировом первенстве 2016 стал Сергей Семенов - "бронза" в спринте.